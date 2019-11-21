تداول 288 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر أنه تم، اليوم الخميس، تداول 288 شاحنة بضائع عامة و35 سيارة بموانئها.



وأوضح المركز - في بيان - أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن (أمانة، والحرية، وبوسيدون إكسبريس، وعزيز إكسبريس)، فيما غادرته السفينتان (أمانة، وعزيز إكسبريس)، مشيرًا إلى أن ميناء نويبع استقبل السفينتين (أيلة، وبريدج).