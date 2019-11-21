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محافظات

الأمن يبحث عن 4 كشفوا عورة معاق ذهنياً

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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شكلت مديرية أمن الإسماعيلية فرق بحث لسرعة القبض على 4 شباب تنمروا بأسوأ صورة، على شاب معاق ذهنيا يبيع آيات قرآنية وأذكار للمواطنين بشوارع محافظة الإسماعيلية، حيث تجمعوا حوله بطريقة مريبة وتعدوا عليه بالضرب، وسط ضحكات صاخبة، ثم خلعوا ملابسه وكشفوا عورته، وسخروا منه، بلا أي نوع من الرحمة.

وعقب الواقعة نشر أحد الحاضرين للواقعة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الفيديو حالة من الغضب العارم بين أهالي محافظة الإسماعيلية، مؤكدين أن هذا المعاق ذهنيا يدعى محمد، ويطوف في شوارع المحافظة بأوراق بها آيات قرآنية وأذكار ليوزعها على المواطنين، ويعامل الجميع بشكل جيد، ولم تصدر منه أية تصرفات غير لائقة، إلا أن الصبيان استهزؤوا منه وخلعوا ملابسه وسط الشارع.

وفور تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت مديرية أمن الإسماعيلية، الفيديو، وأمر اللواء جمال الغزالي مدير الأمن، بسرعة فحص الواقعة، وفتح تحقيق عاجل بها، وضبط جميع المتورطين لتقديمهم إلى النيابة.

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