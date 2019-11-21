فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة في "مياه الغربية"

أعلنت شركة مياه الغربية، من اليوم الخميس، عن بدء قبول طلبات الراغبين في التقدم على فرص عمل في بعض التخصصات من حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، في مسابقة بنظام التعاقد، وذلك لمدة 10 أيام.



وأشار المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى أن التخصصات المطلوبة للوظائف هي مهندسين مستوى أول "ميكانيكا"، و"كهرباء" و"مدنى"، خبرة في مجال العمل لا تقل عن 14 سنة، ومهندسين مستوى ثان تخصص "ميكانيكا"، و"كهرباء" و"مدني" خبرة لا تقل عن 8 سنوات، وذلك للمؤهلات العليا.



وتابع: بالإضافة إلى فنيين مستوى رابع تشغيل وصيانة بنظام الورادي تخصص كهرباء، وميكانيكا، وأعمال صحية، ومعامل، ووظائف لكاتب مستوى رابع، وذلك من حاملي المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة "صنايع، وزراعي، وتجاري، ومعهد فني تجاري".