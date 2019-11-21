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مصر

وزير الإسكان يلتقى وفدًا من كوريا الجنوبية لبحث التعاون

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، وفدًا من كوريا الجنوبية، برئاسة يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ولى كون كى، رئيس اتحاد المقاولين الكوريين بالخارج، والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون مع الحكومة المصرية فى تمويل المشروعات، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى فى المجالات المختلفة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأوضح أن الوفد الكورى الجنوبى، قدم عرضًا للتعاون فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لا سيما مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات صرف صحى القرى، وكذا التعاون فى مشروعات الإنشاءات، والمدن الذكية، سواء من خلال تحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، أو إنشاء مدن جديدة ذكية.

ورحب الوزير بالتعاون مع كوريا الجنوبية فى المجالات المختلفة، موضحًا أنه ستتم دراسة جميع الموضوعات بالتعاون بين فريق العمل بالوزارة والجانب الكورى، وتقديم المعلومات المطلوبة للجانب الكورى، لتحديد أوجه التعاون التى يمكن البناء عليها.

من جانبهم، توجه الوفد الكورى الجنوبى بالشكر لوزير الإسكان، على اللقاء، ووجهوا دعوة لمسئولى وزارة الإسكان، لحضور أحد المؤتمرات الدولية التى يتم عقدها فى كوريا الجنوبية فى شهر سبتمبر من كل عام، بمشاركة دولية واسعة، لعرض أحدث التكنولوجيات فى مجال المدن الجديدة، والبنية التحتية.

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