الجمارك تشدد الرقابة على الواردات

أصدرت مصلحة الجمارك منشور جديد أكدت فيه على ضرورة الالتزام بالتأكيد على التزام كافة الموانئ والمنافذ الجمركية بإحالة السلع الغذائية للعرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019 وفقا لأكواد التعريفة الجمركية.



ومراعاة قيام ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتسليم عينات السلع الغذائية التي تم سحبها إلى إدارة التكويد بفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالموانئ لتكويدها ثم إعادة تسليمها للهيئة القومية لسلامة الغذاء لتوجيهها لمعامل الفحص المعنية داخل او خارج الموانئ وقيام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمعاونة هيئة سلامة الغذاء بوسائل نقل مناسبة وفقا لنوع السلعة لتوصيل العينات إلى معمل الفحص المختص، وتحديد مسئول بكل منفذ جمركي،ومراعاة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير.