حملة تموينية مكبرة في الغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية حملة تموينية مكبرة؛ لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتشكيل حملة لضبط المخالفين برئاسة المقدم محمد نصحي، وكيل الإدارة، ومعاونوه، أسفرت عن ضبط 14.9 طن أعلاف حيوانية غير صالحة، بحوزة المدعو "ش م" صاحب مدشة بناحية قرية شبرابيل التابعة لمركز السنطة.



كما تم ضبط المدعو "ص ا" 57 سنة، صاحب مدشة، ومقيم بناحية قرية الغريب التابعة لمركز زفتى، وبحوزته 10.5 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك.



تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.