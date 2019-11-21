التموين تطالب المخابز بسرعة التوقيع على التفويض البنكي

أعلنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية أنه قد صدر قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، بسرعة توقيع المخابز على التفويض البنكي وتسليمها لمطاحن.



وكانت الوزارة ألزمت أصحاب المخابز، بتسليم التفويض للمطحن الذى يتعامل معه فى تسلم الدقيق المدعم، وفى حال التأخير بإنهاء الإجراءات المطلوبة أو عدم إنهائها، فإن ذلك معناه الخروج من المنظومة تمامًا، حيث ينحصر الهدف من القرار، في ضمان حق الدولة فى تحصيل الغرامات الموقّعة على المخابز المتقاعسة عن الدفع.



كما أعلنت الوزارة في وقت سابق، أن القرار لا رجعة فيه، وسيتم خروج المخابز التى ترفض التفويض البنكى من المنظومة، نظرًا أن المخابز تُماطل فى دفع الغرامات الموقَّعة عليها، وفى حال غلق المخبز يتم تقديم إمضاءات من المواطنين لإعادة فتح المخبز، الأمر الذي قابلته المخابز برفض شديد وقاطع، وطالبت الوزارة وقتها بضرورة إلغاء هذا القرار.



وخلال الفترة التي أعقبت صدور القرار تم رفض هذا القرار على نطاق واسع في العديد من المحافظات، مثل الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، البحيرة، وبحسب أصحاب المخابز فإنهم فوجئوا وقتها بقيام المطاحن بتسليمهم القرار واستمارة التفويض البنكي، فبادروا على الفور بعقد اجتماعات للوقوف على حلول جذرية للأزمة، وبحث القرار مع الجمعية العموميةاصحاب.



وأكد عطية حماد، رئيس شعبة مطاحن القاهرة، في بيان له أن 1300 مخبزًا بمحافظة القاهرة بنسبة 80% وقعوا على تفويض للمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للانضمام إلى منظومة الدعم الرقمية الجديدة التي تستهدف وزارة التموين تطبيقها خلال الفترة القادمة.



وأضاف أن المواطن يحصل من منظومة الخبز الجديدة على قيمة دعم الخبز نقدًا داخل بطاقة التموين، مطالبًا أصحاب المخابز في جميع أنحاء الجمهورية الذين لم يوقعوا التفويض للمطاحن بالتوقيع فورًا للانضمام إلى المنظومة.



وتابع: "التفويض البنكي الذي يوقعه صاحب المخبز يتيح لاتحاد البنوك أن يحصل على ثمن الدقيق مباشرة من صاحب المخبز في نهاية يوم العمل، وذلك من أجل توصيله للمطحن، وفي نفس الوقت يتيح لاتحاد بنوك مصر بخصم ثمن القمح لحساب هيئة السلع التموينية من أجل ضخه للمواطن مرة أخرى، حيث ستتيح المنظومة للمواطن حصته من الخبز نقدًا داخل بطاقة التموين، ويخصم صاحب المخبز قيمة رغيف الخبز نقدًا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل في رصيد صاحب المخبز يوميًا".



وأشاد بالمنظومة الجديدة والتي ستتضن مزايا كبيرة لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح للمواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين، كما أشاد بالتحول الرقمي الذي تشهده وزارة التموين في زمن قياسي.