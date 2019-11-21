مَدرسة تطرد 3 أشقاء.. والأم: حرموا أولادى من التعليم

"أنا أم موجوعة على أولادها ومش عارفة أعمل إيه؟".. بهذه العبارة وجهت والدة التلاميذ ريما محمد محفوظ، وأختها حور، وشقيقهما عمار، شكواها لوزارة التربية والتعليم، بعدما قررت إدارة مدرسة سكة الوايلى الرسمية لغات بإدارة حدائق القبة طرد أولادها الثلاثة وحرمانهم من التعليم.



وتقول الأم المكلوبة لـ"الدستور": بدأت القصة عندما ضرب مدير المدرسة ابنها فى الصف الثاني الابتدائي، متابعة: "صفعه وشده من شعره بشهادة كل زملائه"، مضيفة أن المدير أنكر واقعة ضربه الطفل قائًلا: "ضربته بالراحة".



وأشارت إلى أن والد الطفل ذهب إلى المدرسة وحدثت مشادة انتهت بتحرير محضر له إلا أنه تم الصلح فى طابور الصباح، قائلة: "اعتذرنا والمدرسة تنازلت عن المحضر، ولكن المدير صمم أن نأخذ ملفات الـ3 تلاميذ حتى نكون عبرة لغيرنا، وأجبرنا على توقيع إقرار باستلام الملفات، وقال: حلفت أن الولاد ميرجعوش المدرسة"، ولم نجد مساعدة من الإدارة أو مديرية التربية والتعليم بالقاهرة".



وتابعت: "اعتذرنا للمدير والمدرسة كلها لكن محدش اعتذر لابني عن ضربه، ولا حد فارق معاه الـ3 أولاد اللي في الشارع، أهم حاجة المدير أخد حقه".



واختتمت: "تقدمت بشكوى رسمية يوم 17 نوفمبر الجارى، برقم 10051 شئون قانونية، بالإضافة إلى تقديم أخرى فى خط نجدة الطفل، وثالثة على موقع رئاسة الوزراء، مطالبة بالتحقيق فى الأمر واتخاذ اللازم"، متابعة: "ولادى فى الشارع".

