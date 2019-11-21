اليوم.. شركات السياحة تبدأ تسجيل المعتمرين على "البوابة"

صرح أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، بأن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالي والبالغ عددها 1833 شركة ستبدأ اليوم الخميس، في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1440.



وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة والتى تتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.



وأوضح أنه من خلال التطبيق التليفونى الذى سيتم استخدامه خلال رحلات العمرة "استغاثة SOS" المتصل بالبوابة، يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التى يتعرض لها المعتمر فى أسرع وقت.