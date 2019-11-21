أحمد السقا ينشر صورة مع منى زكى من كواليس "العنكبوت"

نشر الفنان أحمد السقا، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، بصحبة الفنانة مني زكي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



ويواصل النجم أحمد السقا، الترويج لفيلمه الجديد "العنكبوت"، من خلال نشر صور يوميًا من كواليس تصوير الفيلم.





فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم، والفنان زكى فطين عبدالوهاب، والفنانة ريم مصطفى، ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.