6 قطاعات تهبط ببورصة قطر فى مستهل التعاملات

انخفضت مؤشرات بورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تداولات الأسبوع، وسط تراجع لأسهم 6 قطاعات.



وتراجع المؤشر العام بـنسبة 0.20%، خاسرا نحو 20.25 نقطة ليسجل مستوى 10316.43 نقطة.



وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 12.52 مليون ريال، وزعت على 4.62 مليون سهم، بتنفيذ 373 صفقة.



وشهدت التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الاتصالات، والصناعة، ثم البضائع، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين، فيما استقر العقارات.



وهبط النقل 1.12%، لتراجع أسهم القطاع الثلاثة على رأسها مخازن متصدر القائمة الحمراء بـ1.95%.



وانخفض الصناعة 0.30%، لانخفاض 3 أسهم على رأسها مسيعيد بـ1.15%، وتجاهل القطاع تصدر سهم قامكو قائمة الارتفاعات بـ1.24%.



وحول أنشط التداولات، تصدر قامكو الكميات بـ2.04 مليون سهم، فيما جاء الدولي على رأس السيولة بـ4.72 مليون ريال، متراجعًا 1.06%.