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مصر

التخطيط تطلق رسميًا مدونة السلوك الوظيفى.. وتعديلها كل 4 سنوات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:33 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمعهد القومى للإدارة، اليوم الخميس، مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وفى هذا الإطار أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مدونة السلوك الوظيفى يتم تعديلها كل أربع سنوات بمشاركة وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها، بهدف إبداء المقترحات وفقًا للمستجدات القانونية والتنظيمية، مشيرة إلى أن إعادة صياغة المدونة فى صورتها الأخيرة التى يتم إطلاقها اليوم تأتي للتأكيد على القيم التى يجب مراعاتها فى الجهاز الإدارى للدولة، وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها وذلك فى ضوء المستجدات من قوانين وتشريعات وإستراتيجيات وفى إطار رؤية مصر 2030.

وأضافت أن إطلاق المدونة اليوم يُعد ثمرة لجهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد القومي للإدارة، والتي شكلت أساسًا صلبًا لتطوير الإدارة ومحاربة الفساد وتعارض المصالح، موضحة أن مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة تعتمد على قيم أساسية هي احترام القانون، الحيادية، النزاهة، الفعالية، الكفاءة، الجودة، الاحترافية، المهنية، وأن الهدف منها هو تحديد إطار قيمى مشترك ومتفق عليه من قبل كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وتوحيد معايير المحاسبة والمساءلة، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات سواء لجهة العمل أو للموظف العام، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.

وأضافت أن السياسة العامة للدولة تبنت مجموعة من البرامج لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية الموظف العام، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بإعداد خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، مؤكدة ارتباط مدونة السلوك الوظيفي ارتباطًا وثيقًا بكل محاور تلك الخطة، فعلى مستوى محور الإصلاح التشريعي، تعد تلك المدونة بمثابة الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة، كما أن أحد أهداف محور التطوير المؤسسي؛ تفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشارت إلى أنه على مستوى محور تنمية وبناء القدرات، فإن أحد أهم المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها مدونة السلوك الوظيفي هي "اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم"، وعلى مستوى محور تطوير الخدمات الحكومية؛ فإن مدونة السلوك الوظيفي قد تضمنت التزامًا مهمًا على الموظف تجاه الجهة، حيث نصت على خدمة الجمهور بشفافية وعدالة وسرعة ولباقة بهدف كسب رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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