مصرع طفلين تحت عجلات سيارة أثناء عبور الطريق بالأزبكية

لقي طفلان مصرعهما تحت عجلات سيارة ملاكي يقودها شاب بسرعة عالية، أثناء عبورهم الشارع بمنطقة الأزبكية.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من من الأهالى بوجود مصادمة ومتوفين وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى يقودها شاب بسرعة عالية تصادف مرور 3 أطفال فاصطدم باثنين منهم لقيا مصرعهما على الفور، وأثناء ذلك انقلبت السيارة، وتم نقل الجثتين للمستشفى.



تم التحفظ على قائد السيارة الملاكى وآخرين كانوا معى في السيارة وتم رفع آثار الحادث وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.