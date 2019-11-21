روسيا تعلن عن سيطرتها على قاعدة جوية فى حلب السورية

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية، في صباح اليوم الخميس، عن سيطرتها على قاعدة جوية في محافظة حلب شمالي سوريا، وذلك في إطار توسيع نشاطها في الشمال السوري.



وأكدت الشرطة الروسية أنها سيطرت على قاعدة سيرين الجوية قرب مدينة منبج في محافظة حلب، والتي كانت مركزا للقوات الأمريكية قبل انسحابها مؤخرا.



وعرضت قناة تليفزيونية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، الخميس الماضي، مقطعا يظهر تحليق طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز مي-35 على علو منخفض فوق منطقة صحراوية قبل الهبوط في القاعدة الجديدة.



يذكر أن القوات الروسية نشرت مروحيات وأنظمة صاروخية الأسبوع الماضي في مطار القامشلي شمال شرقي روسيا، وأقامت قاعدة لطائرات الهليكوبتر هناك.