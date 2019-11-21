مصرع طفلين سقط عليهما طوب بسوهاج

لقى طفل وطفلة مصرعهما بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج عقب سقوط كمية من الطوب عليهما من أعلى سطح منزل أثناء لهوهما.



تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوفاة طفلين بقرية دائرة المركز نتيجة سقوط كمية من الطوب عليهما.



وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث مركز شرطة طهطا الرائد محمد كمال وصول الطفل "محمد.ا" 5 سنوات والطفلة "شهندة.م" 3 سنوات ويقيمان بناحية شطورة دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام جثتين هامدتين، وبسؤال جدهما المدعو "عمار.ع" 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو المذكورين أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث سقطت عليهما كمية من الطوب المشون ما نتج عنه وفاتهما ونفى الشبهة الجنائية.



وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بعظام الجمجمة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم تحرير محضر بذلك، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية.