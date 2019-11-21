اندلاع حريقين في شقتين بالعجوزة والمطرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المطرية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.



كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة دون إصابات.



تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.