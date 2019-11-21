البترول اليابانية: أوبك تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط

قال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس جمعية البترول اليابانية، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن تتفق أوبك ومنتجون آخرون على تمديد اتفاق قائم لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حين يجتمعون الشهر القادم.



وتأتي تصريحات تسوكيوكا، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن لدى بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "هدفا مشتركا" في الحفاظ على سوق النفط متوازنة وقابلة للتنبؤ، وإن موسكو ستواصل التعاون في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.



وتجتمع أوبك في الخامس من ديسمبر في فيينا، ويعقب ذلك محادثات مع مجموعة من المصدرين الآخرين من بينهم روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك.