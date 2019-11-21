استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر اليورو 17.82 جنيه للشراء، 17.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 20.62 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع.



وسجل سعر الفرنك السويسري 16.20 جنيه للشراء، 16.31 جنيه للبيع، وسجل سعر 100 ين ياباني 14.74 جنيه للشراء، و14.83 جنيه للبيع.