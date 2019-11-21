استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك استقرارا ملحوظا، حيث سجل 16.05 جنيه للشراء، مقابل 16.15 جنيه للبيع طبقًا لنشرة أسعار البنك المركزي مسجلًا تراجعًا قدره قرشين.



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