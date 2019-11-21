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اقتصاد

أسعار الطوب الطفلى اليوم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:09 ص
الطوب
الطوب
هويدا سعيد
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ترصد الدستور أسعار الطوب الطفلي اليوم في الأسواق، حيث تشهد أسعار الطوب الطفلي تغير ملحوظا بالأسعار بالسوق، في ظل تذبذب حركة الطلب على مواد البناء والتشييد، ونرصد الأسعار كالتالى:

سجل الطوب "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا نحو 746 جنيه للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا نحو 550 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 630 جنيهًا للألف طوبة.

كما سجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 839 جنيه.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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