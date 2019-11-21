ضبط عاطل حول مسكنه وكرا لتجارة السلاح في الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في الاسلحة النارية وبحوزته 3 قطع سلاح وعدد من الطلقات داخل مسكنه بنطاق قسم شرطة الطالبية.



كانت قد وردت معلومات إلي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام "محمد. ع. م. ه" 25 سنة، بالاتجار في الأسلحة النارية متخذًا من مسكنه بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات قامت قوة من مباحث القسم بمداهمة منزل المتهم وأمكن ضبطه وعثر داخل مسكنه علي "2 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، هاتف محمول، فرد روسى عيار 7.62 × 39مم، 12 طلقة مختلفة الأعيرة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.



وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.