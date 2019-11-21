ضبط 72 قضية تموينية بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية، تنوعت ما بين 18 عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص، 11 إنتاج خبز ناقص، 22 خبز غير مطابق للمواصفات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حد، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات كل واقعة.