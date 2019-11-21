أمن الجيزة يضبط 72 متهما بحيازة مخدرات وسلاح

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية موسعة، للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة.



أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة في مجال المخدرات عن ضبط 54 متهما، 3 تعاطي، 50 اتجار، 1330 جرام مخدر الحشيش، 603 أقراص، 492 جرام هروين، 550 جرام إستروكس، 175 جرام شادو، 820 جرام البانجو، 25جرام ايس".



وفي مجال الأسلحة النارية تم ضبط 18 متهما، حالة اتجار، 17 دفاع، 4 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم، 2 طبنجة عيار 9 مم، 14 فرد خرطوش محلى عيار 12 مم، 1 فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62+ 39 4 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 25 طلقة مختلفة الأعيرة".



تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.