صندوق النقد: التوترات التجارية تقلص إجمالى الناتج المحلى للعالم

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من تداعيات التوترات التجارية الحالية على الصعيد الدولي وبخاصة بين الصين والولايات المتحدة، قائلا إن هذه التوترات يمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8% خلال العام المقبل.



وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في ختام مناقشات المائدة المستديرة مع رئيس وزراء الصين لي كيشيانج ورؤوساء خمس منظمات دولية أخرى في بكين إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة "تباطؤ متزامن".



وأضافت جورجيفا إن 90% من اقتصادات العالم تتباطأ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت 75% من اقتصادات العالم تسجل نموا منذ عامين، أي قبل نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين توجد عوامل عديدة وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي حاليا، فإن التوترات التجارية وحالة الغموض الناجمة عنها تعتبر من العوامل الرئيسية للتباطؤ.



ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 6.1% قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 6% خلال العام المقبل.



يذكر، أن الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل معدل نمو قدره 6% خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل مستوى له خلال نحو ثلاث عقود،على خلفية ضغوط تزايد الديون والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.