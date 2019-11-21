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اقتصاد

استقرار أسعار البقوليات.. "الفول البلدي" بـ 26 جنيهًا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:58 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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استقرت أسعار البقوليات اليوم الخميس في الأسواق المحلية، حيث كشف تقرير أن أسعار البقوليات تراجعا عالميًا بنسبة 10% عن الشهر الماضي، ولكن استقرت الأسعار محليًا.

وترصد الدستور أسعار البقوليات اليوم حيث سجل بعض أنواع البقوليات محليًا كما يأتي:

- كيلو الفول البلدي تراوح سعره ما بين 24 و26 جنيهًا.
- كيلو الفول المستورد تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا.
- كيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيهًا.
- كيلو الحمص 28 جنيهًا.
- كيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيهًا.

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