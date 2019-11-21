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اقتصاد

استقرار أسعار الجبس اليوم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:55 ص
الجبس
الجبس
هويدا سعيد
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استقرت أسعار الجبس، اليوم الخميس، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، و"البلاح" 818 جنيهًا للطن، و"الدولية" 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 670 جنيهًا للطن، و"مصر سيناء" 820 جنيهًا للطن.

وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، و"السويس" 540 جنيها للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 820 جنيها للطن، وسجل جبس " الدولية" 700 جنيه للطن، وسجل جبس " السويس" 540 جنيهًا للطن.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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