نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

تدخل النساء الحوامل في مرحلة الاكتئاب قبل الولادة، ويحذر الأطباء من التساهل في التعامل معها لما لها من آثار سلبية على الأم والأب وأيضا الطفل بعد الولادة.



ونصح الأطباء، النساء الحوامل أن تكون الأم الحامل أكثر تفتحا بما يعرف باسم اكتئاب ما قبل الولادة، حتى تتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجها.



إليكي نصائح يجب مراعتها في فترة الحمل.



1- يحذر الأطباء النساء الحوامل من "تناول الأودية المضادة للاكتئاب" في حال شعرن بهذه الحالة، إلا بعد استشارة الطبيب المختص، فبعض هذه الأدوية ليست مناسبة للأمهات الحوامل، لأن احتمال تأثيرها على الطفل وارد جدا.



2- الاكتئاب هو حالة يمكن أن يكون من الصعب الخروج منها، إلا بوضح برنامج للنشاط اليومي يدخل السرور للنفس وينعشها، مثل ممارسة الرياضة التي تحسن المزاج كثيرا، أو الخروج مع الأصدقاء.



3-ينصح الأطباء أيضا من يعانين من اكتئاب ما قبل الولادة بالتحدث إلى أمهات واجهن المشكلة ذاتها، وهي طريقة فعالة للاطلاع على طرق الآخرين في التخلص منه، وقد تكون ناجعة في كثير من الأحيان.