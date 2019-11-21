تراجع النفط وسط مخاوف جديدة بشأن اتفاق أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في الوقت الذي أججت فيه توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن احتجاجات مستمرة في هونج كونج المخاوف من أن اتفاقية تنعقد الآمال على إبرامها منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ربما تتأجل.



وحذر خبراء تجارة من أن الانتهاء من اتفاقية "المرحلة واحد" قد تتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونج كونج، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35% إلى 62.18 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.35% إلى 56.81 دولار للبرميل.



وارتفع الخامان القياسيان بشدة، أمس الأربعاء، بفعل بيانات إيجابية بشأن المخزونات الأمريكية.



وتؤثر الحرب التجارية على احتمالات النمو العالمي وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

