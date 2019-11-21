"فصل موظفي الإخوان" و"قتلة سائق توك توك الحوامدية" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة والحكم على قتلة سائق توك توك بالحوامدية.



دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة



تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن هناك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف جرى التعيين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.





الحكم على قتلة سائق توك توك بالحوامدية



تصدر محكمة جنايات الجيزة الحكم على 6 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق توك توك، بدائرة قسم شرطة الحوامدية، بقصد السرقة.

بدأت تفاصيل الواقعة في شهر يونيو من عام 2018 الماضي، عندما تلقى العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من أحد الفلاحين يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بجانب مسجد بالقرب من كوبري الجندي، بقرية أم خنان دائرة القسم، على الفور انتقل إلى محل البلاغ الرائد محمود أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، والرواد عادل طلبة، وعبد العزيز فرحات معاونى مباحث الحوامدية.

وبالفحص والمعاينة تبين للرائد محمود أمين رئيس المباحث، أن الجثة لشاب مجهول الهوية، في الثلاثين من العمر، مصاب بعدة طعنات بالجسم، ولم يعثر بحوزته على أي متعلقات، تفيد في تحديد شخصيته، وبسؤال الأهالي بالمنطقة لم يتعرف عليه أحد.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وبتكثيف التحريات نجحوا في تحديد هوية المجنى عليه، حيث تبين أنها لشاب يدعى، «كريم.م.ع» 26 عاما مقيم دائرة قسم شرطة الجيزة، وأن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيلا عصابيا مكونا من 6 عاطلين تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات " التوك توك" بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها تمكن الرائد محمود أمين رئيس المباحث، والرواد عبدالعزيز فرحات، وعادل طلبة معاونو مباحث الحوامدية من القبض على المتهمين وهم، "رضا"؛ و" محمود"؛و"عماد"؛ و" إيهاب"؛ و" على "؛ و" محمد"؛ وضبط بحوزتهم التوك توك المستولى عليه والسلاح المستخدم.

وبمواجهتهم أمام العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة الحوامدية، اعترفوا بأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات مركبات التوك توك بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء وأنهم تمكنوا من استدراج المجنى عليه من منطقة الجيزة واستقل صحبته اثنان من التشكيل بحجة توصيلهما إلى منطقة الحوامدية وكان في انتظاره باقي التشكيل في موقع الجريمة واستغلوا خلو الطريق من المارة وهددوه بأسلحة بيضاء وأكرهوه على التخلي عن التوك توك وعند مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حيازتهم محدثين إصابته بعدة طعنات أودت بحياته، وتخلصوا من الجثة بإلقائها بالقرب من مسجد يقترب من مكان الواقعة بأمتار واستولوا على التوك توك، وهاتفه المحمول ومبلغ مالي، وفروا هاربين حتى سقطوا في قبضة رجال المباحث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.