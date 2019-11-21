سى إن إن: مطالبات دولية لحكومة إيران بتشغيل الإنترنت

قالت شبكة" سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، إنه رغم أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن فوزه على الاضطرابات المستمرة في البلاد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأربعاء، وتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بأن الاحتجاجات قام بها أعداء إيران، إلا أن الحكومة الإيرانية ما زالت تغلق الإنترنت حتى الآن.



وقال ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، لشبكة "سي إن إن"، إن تأثير إغلاق الإنترنت يجعل من الصعب للغاية معرفة ما يواجهه المدنيون حاليًا في إيران، ونحن نعلم أن الوضع الحالي في إيران غير مبشر على الإطلاق، حيث تستخدم قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين.



وأضاف كاي: يتعين على المجتمع الدولي أن يقول لحكومة إيران أعيدوا تشغيل الإنترنت، ولا تقمعوا الاحتجاج السلمي، وتأكدوا من أنكم تعاملون المتظاهرين وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.