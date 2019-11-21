البابا تواضروس يترأس الجلسة الختامية لسيمنار المجمع المقدس

يختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، اجتماعات سيمنار المجمع المقدس، بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.



وكان قد افتتح البابا تواضروس الثاني، الاثنين الماضي سيمنار المجمع تحت عنوان "الأسقف والكاهن بين الأبوة والبنوة"؛ شاركه عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



فيما تعقد لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، لقاءً لأعضاء لجان العلاقات العامة بإيبارشيات الكرازة المرقسية والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.



ويقام اللقاء بمركز مارمرقس بمدينة نصر، يومي الجمعة والسبت 22 و23 نوفمبر الجاري.



وأرسلت سكرتارية اللجنة، خطابات للجان الفرعية بالإيبارشيات لإبلاغهم بموعد ومكان اللقاء.



وكان قد ترأس أمس البابا تواضروس الثاني، عظتة الأسبوعية من دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.