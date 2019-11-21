الأنبا هدرا يتفقد فرع دير الأنبا باخوميوس بالخطاطبة

زار نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر أدفو، فرع الدير بالخطاطبة.



حيث تفقد الإنشاءات الجارية بالدير، كما قام بقبول اثنين من راغبي الرهبنة لبدء فترة الاختبار الرهباني بالدير.



وعقد نيافته خلال الزيارة اجتماعًا مع الآباء رهبان الدير وطالبي الرهبنة.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الاقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول الماكولات البحرية والاسماك، فيما عدى يومي الأربعاء والجمعة.