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عالم

"الإطفاء الكويتى" يحصل على عضوية الاتحاد الدولى للمنظمات النقابية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:18 ص
جريدة الدستور
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بعد مشاركة وفد من نقابة الإطفاء الكويتية ممثلين عن الاتحادات والنقابات الكويتية برئاسة خالد العجمي رئيس النقابة في المؤتمر ‏العالمي لنقابات عمال الخدمات العامة الدولية، والذي عقد في لارنكا بقبرص في السادس عشر والسابع عشر من نوفمبر الجارى حصلت الكويت على عضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمنظمات النقابية للخدمات العامة.

‏وشدد خالد العجمي رئيس الوفد، على أهمية الدور الكبير من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في دعم النقابات والحركة النقابية داخل الكويت منذ نشأتها والتي تهدف إلى الدفاع عن حقوق العاملين في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة ممثلة فى قطاعات العمل الحكومي والنفطي والخاص، وإلى الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية و تعزيز مؤسسات المجتمع المدني اضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الكويتي.

وبيّن العجمى أنه، خلال المؤتمر ألقى كلمة استعرض من خلالها تاريخ العمل النقابي داخل الكويت منذ تأسيس النقابات في الكويت عام ٦٤ ثم فصل نقابة الإطفاء وإشهارها وما ساهم به الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سبيل دعم النقابات والحركات النقابية.

واختتم خالد العجمي، تصريحاته بأنه لولا الدور الكبير الذي لعبه الشيخ صباح، في استجابته للتطور الاجتماعي والاقتصادي في الكويت وتأسيس دائرة للشؤون الاجتماعية والعمل في ديسمبر 1954، برئاسته لتأخرت مسيرة النقابات ولما كان لها قوتها وعظمتها مثلما حالها الآن كل هذه الإسهامات وغيرها مكنته من الحصول على لقب ( قائد العمل الإنساني) حيث كرَّمته الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر 2014 بلقب "قائد للعمل الإنساني" وسُمِّيَت الكويتُ "مركزًا للعمل الإنساني" تقديرًا من المنظمة الدولية للجهود الذي بذلها الأمير وبذلتها الكويت خدمة للإنسانية.

وذكر محمد سفر الهاجري عضو الوفد وأمين السر العام، الجهود المبذولة في سبيل تعزيز دور النقابات في الكويت والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدولية من أجل تبادل واكتساب الخبرات المتنوعة فى سبيل إعلاء دور النقابات العمالية فى الكويت.

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