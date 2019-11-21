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محافظات

أهالى الوادى الجديد يشتكون من انتشار "الذئاب" من منازلهم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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اشتكى بعض سكان قرى ومدن محافظة الوادي الجديد، من كثرة وجود الذئاب بصورة متكررة بالقرب من منازل السكان.

وأكدت آية أحمد من سكان قرية الجديدة وجود الذئاب بصورة مخيفة ومتكررة يوميا وفي ساعات متأخرة من الليل، وفي فترة الظهيرة، حيث أن الذئاب تسكن منطقة الامتداد العمراني الجديد بالقرية والقريبة من الزراعات التي تتكدث بها الأشجار بشكل كثيف، ويصعب على الأهالي الدخول في هذه المناطق، خوفا من وجود الذئاب بشكل دائم في هذه المنطقة.

وأوضحت آية أن الأطفال الصغار يشعرون بالخوف والقلق من كثرة وجود الحيوانات الضالة مثل الكلاب والثعالب المسعورة والذئاب الوحشية التي سيطرت على أطراف القرية دون مقاومة.

وأوضح أحمد معلي من مركز الداخلة، أن الذئاب سكنت المزارع القريبة من المنازل وتهاجم المصلين من كبار السن أثناء صلاة الفجر، وينقذهم المارة من الشباب أو الشيوخ القائمين بالمسجد برمي الحجارة، وإشعال الكشافات الليزر في أعينهم حتى يستطيعون تفريقهم وابتعادهم عن المارة.

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