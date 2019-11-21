القصة الكاملة لاستبعاد حلمى عبد الرحمن من منصب مدير الرعاية الصحية

تداول عدد من الأطباء صورة من محادثة منسوبة إلى وزيرة الصحة، والدكتور حلمي عبد الرحمن الصادر قرار بتعيينه مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحى الشامل، منذ 10 يونيو الماضي واستلامه فى 23 من الشهر نفسه، الأمر الذي آثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى.



وأظهرت الصورة المتداولة طلب الدكتور عبد الرحمن باستلام عمله رسميا بعدما اجتاز جميع الاختبارات المعلنة من الوزارة للوظيفة، إلا أن وزيرة الصحة ردت قائلة "أنا مش موافقة.. أبقى استلم لما أمشى بإذن الله"، ليرد عليها الدكتور حلمى قائلًا: "تمام يا أفندم".



من جانبها، نفت وزارة الصحة والسكان صحة ما تداوله الأطباء، مؤكدة أنها ليست الجهة المختصة بتعيين المدير التنفيذي للهيئة.



وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه بالرجوع لهيئة الرعاية الصحية أفاد مسئولو الهيئة بأن الطبيب المذكور قدم بنفسه اعتذارا عن هذا المنصب، الأمر الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باجتماعه الدورى بمحضره رقم 7 بتاريخ 20 يونيو 2019.



وأشارت الوزارة إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتور أمير التلواني، للقيام بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة لمدة 6 أشهر لحين إعادة الإعلان عن شغل الدرجة.



يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، هى إحدى الهيئات الثلاث المستقلة التابعة للتأمين الصحى الشامل الجديد، والتي تم إنشاؤها وتشكيل مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، وقراراتها المنظمة لشئونها واختصاصاتها هي قرارات مستقلة يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.