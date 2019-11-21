صدور النسخة العربية لرواية "لن ننسى أبدًا"

صدرت مؤخرا عن المركز الثقافي العربي٬ النسخة العربية لرواية "لن ننسي أبدا" من تأليف ميشيل بوسي٬ ترجمة عبد المجيد سباطة.



"فكَّر للحظة قصيرة بأنه أمام أجمل فتاة يراها في حياته، وقد تمكَّن من إنقاذ حياتها. لحظة قصيرة، لكنها كانت كافية ليفقد تركيزه.جرَّت الفتاة الوشاح ناحيتها بحركة مفاجئة، وهو ما لم يتوقّعه جمال أبدًا. كانت حركة مباغِتة وسريعة. انزلق الوشاح من بين يديه.أمّا ما جرى بعد ذلك فلم يستغرق أكثر من جزء من الثانية.



تجمّدت نظرات الفتاة، ثابتة لا يمكن محوها أو نسيانها، نظرات فتاة تطّل من نافذة قطار متحرِّك.

نظرات منكوبة.

- لااااا! صرخ جمال.

كان وشاح الكشمير الأحمر الذي يرفرف بين أصابع الفتاة آخر ما رآه جمال، فقد سقطت الشابة في الفراغ في اللحظة الموالية.حياة جمال هي الأخرى سقطت في الفراغ، لكنه لم يكُن مدرِكًا في تلك اللحظة حقيقة ذلك".



"لن ننسى أبدًا" هي ثالث رواية لبوسي تُترجم إلى اللغة العربية، وقد اختار الكاتب في هذا العمل الجميل أن يكون بطله عربيًا، كاشفًا لنا الأفكار المسبقة السائدة في المجتمعات الغربية، وذلك بدءًا من التفاعل مع الاسم العربي، كما جاء على لسان البطل في تعريفه عن نفسه: "اسمي جمال. جمال سلاوي. لا أعتقد بأنه اسم قد يجلب الحظ لصاحبه".