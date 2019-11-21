مقاومة الأنسولين.. أسبابه وأعراضه

يقدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، نبذة مختصرة عن مقاومة الأنسولين، تعريفها وأسبابها وأعراضها.



ويقول القيعي إن مقاومة الأنسولين هي الحالة التي يكون فيها هرمون الأنسولين أقل فعالية في تخفيض مستوى السكر في الدم، ويمكن أن تسبب أضرار صحية حيث يرتفع مستوى السكر في الدم بسبب عدم استجابة بعض الخلايا، مثل الخلايا العضلية والدهنية للأنسولين بشكل مناسب لامتصاص الجلوكوز الموجود بها.



أسباب الإصابة بمقاومة الأنسولين:-

1- أسباب وراثية ومنها زواج الأقارب.

2- الإصابة بمتلازمة تكييس المبايض تؤدي للإصابة بمقاومة الأنسولين وكذلك الإصابة بمقاومة الأنسولين تؤدي للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

3- الزيادة في استهلاك السكر واستخدام المحليات الصناعية (بدائل السكر) بشكل مفرط.

4- السمنة وزيادة الوزن عن الحد الطبيعي.

5- عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وقلة المجهود البدني.

6- استخدام الهرمونات والسترويدات.

7- التدخين وإدمان المخدرات وزيادة استهلاك الكافيين.

8- الإصابة بالسكري من النوع الأول وفيروس C يزيد من فرص الإصابة بمقاومة الأنسولين بأربعة أضعاف عن الأشخاص الأصحاء.



أعراض الإصابة بمقاومة الأنسولين:-

1- عدم القدرة على التركيز والإرهاق العقلي والتشويش والتشتت.

2- الإرهاق البدني والإعياء.

3- ارتفاع نسبة السكر في الدم والشعور بالجوع الدائم.

4- الرغبة في تناول السكريات والشعور بالخمول والرغبة في النوم عقب تناولها.

5- تخزين الدهون في الجسم وزيادة الوزن وصعوبة إنقاصه.

6- زيادة تركيز الدهون في البطن (الدهون الحشوية).

7- زيادة مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

8- الإصابة بالاكتئاب وتغير الحالة المزاجية نتيجة اختلال معدل الأيض الناتج عن مقاومة الأنسولين.

9- ارتفاع ضغط الدم.