تعرف على فعاليات ختام مؤتمر العامية بأتيليه القاهرة

تختتم في السادسة مساء اليوم الخميس٬ فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر العامية بأتيليه القاهرة "دورة محمد كشيك".



تبدأ فعاليات الختام بالجلسة الأولى تحت عنوان "في محبة الشاعر محمد عبدالمعطي" تبدأ من السابعة إلا ربع وتنتهي في الثامنة، يتحدّث فيها: عبدالكريم عبدالحميد، محمود عبدالمعطي ويديرها الشاعر محمد حميدة.



أما الجلسة الثانية وتبدأ من الثامنة والربع وتنتهي في التاسعة٬ وتتضمن شهادات عن الناقد والشاعر خالد الصاوي٬ يتحدث فيها كل من: إبراهيم جمال الدين، د. أحمد تمام، أسامة بدر، محمد خالد الصاوي٬ يديرها ويتحدث فيها وليد ثابت.



ويختتم برنامج المؤتمر بالأمسيّة الشعرية الثالثة٬ أمسية محمد حمد٬ وتبدأ من التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف. يقدمها ويشارك فيها محمد حسني إبراهيم٬ ويشارك فيها الشعراء: مدحت منير٬ سعيد عبدالمقصود٬ حنان شاهين٬ عفاف التركي٬ حاتم مرعي٬ مجدي عطية٬ ماجد أبادير٬ جاسر جمال الدين٬ ناظم نور الدين٬ جمال الشيمي٬ سيدة فاروق٬ جمال أبو سمرة٬ علاء عبد السميع٬ إيمان عبد النبي٬ يسري زكي٬ محمود يحيى٬ مصطفى عبدالباقي٬ عبير الراوي٬ خلف جابر٬ حامد عامر٬ مصطفى فهمي.