الصحة: إجراء 295 ألف عملية جراحية ضمن "قوائم الانتظار"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء 295 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار جنيه، منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018.



وأوضحت الوزارة أنه يتم دراسة تخصصات طبية جديدة ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار إلى جانب التخصصات الطبية الحالية.



وأشارت الوزارة إلى أن جراحات القسطرة القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 44.3% تليها جراحات الرمد بنسبة 33.7%.



وأوضحت أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 63% من العمليات الجراحية ضمن المبادرة، تليها المستشفيات الجامعية بنسبة 26%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان.



وأكدت أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحة أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.