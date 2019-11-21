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الثقافة

افتتاح العرض المسرحى "ظل الحكايات" بمسرح الغد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحى "ظل الحكايات" فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بقاعة مسرح الغد التابعة لمسرح البالون.

"ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، البطولة للفنانين: رامي الطمباري، محمود الزيات، عبير الطوخي، خالد محايري. بالإشتراك مع الفنانين: أسامة جميل، محمود خلفاوي، غادة صفوت، علي أيمن.

المسرحية ديكور وملابس محمد فتحي، عرائس وماسكات فتحي مرزوق، موسيقى وألحان د. صلاح مصطفى، رؤية سينمائية طارق شرف، مساعدو الإخراج تامر بدير وعمر الشحات، مخرج منفذ هشام فاروق، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، إخراج عادل بركات.

يذكر أن "ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أن هروبه الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى.

فنحن أمام رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام وكذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

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