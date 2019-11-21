سوزان مبارك فى العناية المركزة

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن والدته سوزان مبارك لا تزال في العناية المركزة، منذ إجراء عملية جراحية مطلع الشهر الجاري.



جاء ذلك ردًا على أحد متابعيه على موقع "تويتر" الأربعاء، استفسر منه عن حالتها الصحية. وكتب علاء: "والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله. شكرًا لسؤالك".



وفي وقت سابق، قال علاء مبارك إن والدته أجرت عملية جراحية يوم 4 نوفمبر الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعتها.