فيديو.. سارة نخلة تتحدث عن إطلالتها بحفل افتتاح القاهرة





أعربت سارة نخلة عن سعادتها بالتنظيم الذي شهدته الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي.وأضافت: استغرقت ساعتين في تجهيزي لحضور المهرجان، بجانب أن الفستان استغرق تصميمه أسبوعا.وكشفت سارة أنها سعيدة بردود الأفعال حول دورها في مسلسل نصيبي وقسمتي وأنها تجهز الفترة القادمة لعمل جديد‎.