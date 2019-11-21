فيديو.. سارة نخلة تتحدث عن إطلالتها بحفل افتتاح القاهرة
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
أحمد عارفطباعة
أعربت سارة نخلة عن سعادتها بالتنظيم الذي شهدته الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي.
وأضافت: استغرقت ساعتين في تجهيزي لحضور المهرجان، بجانب أن الفستان استغرق تصميمه أسبوعا.
وكشفت سارة أنها سعيدة بردود الأفعال حول دورها في مسلسل نصيبي وقسمتي وأنها تجهز الفترة القادمة لعمل جديد.
وأضافت: استغرقت ساعتين في تجهيزي لحضور المهرجان، بجانب أن الفستان استغرق تصميمه أسبوعا.
وكشفت سارة أنها سعيدة بردود الأفعال حول دورها في مسلسل نصيبي وقسمتي وأنها تجهز الفترة القادمة لعمل جديد.