مناقشة رواية "ملك التنشين" بمكتبة مصر الجديدة

تعقد بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ ندوة لمناقشة رواية "ملك التنشين" الصادرة حديثا عن الهيئة العامة للكتاب٬ للدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم الأسبق.



ترصد الرواية التي تقع في 234 من القطع المتوسط، مسيرة حياة شاب ريفي متفوق أضاعه طموحه الوحشي.



تدور أحداث الرواية حول "غريب" ملك التنشين والتهديف ابن عصره ونموذج نصادفه في مجتمعنا والمجتمعات المشابهة لنا، منحه الله ذكاء وموهبة ودأبا على العمل والاجتهاد، لكنه لم يكف عن اصطياد الفرص الطائرة للصعود في السلم الاجتماعي، مستغلا المناطق الرمادية التي يختلط فيها الخير بالشر والمصلحة العامة بالمصالح الخاصة.



أحداث الرواية تجري منذ ثلاثين سنة، لكنها لا زالت طازجة المذاق في وقتنا الحالي.