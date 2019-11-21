تفاصيل اختطاف شخص وطلب فدية 3 ملايين جنيه من زوجته بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من تحرير شخص جرى اختطافه وإخفاءه بواسطة صديقه بإحدى المزارع وطلب فدية من زوجته.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من عصمت أحمد السيد، ٤٩ سنة، موظفة بالكهرباء، ومقيمة منطقة الدراسات بغياب زوجها أحمد عوض سعد الخولى، 53 سنة، عاطل، وورود اتصال هاتفى طلب خلاله المتصل مبلغ 3 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحه.



وبتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد مطر رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، حيث أسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أصدقاء المتغيب، ويدعى محمد على محمد عاشور، 53 سنة، تاجر كاوتشوك، ومقيم بشارع مجمع المحاكم بالمنصورة، والسابق اتهامه فى 6 قضايا "تزوير - خيانة أمانة - سرقة"، مقيم بدائرة القسم، وأن الشخص المختطف متواجد بمزرعة بقرية طنبول التابعة لمركز السنبلاوين تخص بهجت جمعة عبد العال، ٣٠ سنة، عامل.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة، وتم ضبط عزت أمين مسعد حدو، 47 سنة، نجار، ومقيم شارع صلاح الدين بقسم ثان دمياط، وسبق اتهامه فى 6 قضايا "آداب -تبديد -ضرب -تزوير" وبرفقته المجنى عليه موثوق الأيدى، وتم إطلاق سراحه، وبمواجهة المضبوط قرر أن التاجر استدرج المجنى عليه إلى المزرعة واتصل به هاتفيًا فحضر وطلب منه قيده والتحفظ عليه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إرفاقه بالمحضر رقم ٨٦٩٨ لسنة ٢٠١٩ إدارى قسم شرطة ثان المنصورة، وأخطرت النيابة التى كلفت بسرعة ضبط المتهم الثانى الهارب.