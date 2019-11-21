شيماء النوبى أول سيدة تقتحم عالم الابتهال ببيت السنارى

ينظم بيت السنارى بالسيدة زينب؛ في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس٬ حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان " الفلكلور الشعبي المصري".



يضم الحفل مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية النابعة من البيئة وجمالها، وسير الحكايات التي تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة في حياة المصريين.



يحيي الحفل الفنانة شيماء عبد العليم النوبي الشهيرة بـ "شيماء النوبي"، وهي من محافظة الأقصر بجنوب مصر، بدأت مسيرتها في سن صغير، وصنفت كأول مبتهلة مصرية لكونها المرأة الوحيدة التي تبتهل في عالم اقتصر على الرجال، التحقت بأكثر من فرقة وقدمت حفلات عديدة داخل مصر وخارجها، وشاركت في مهرجانات مع الشيخ زين محمود بعد أن تعلمت على يديه السيرة الهلالية والموال القصصي وتمكنت من الفلكلور الشعبي.



يأتي الحفل في ظل الاهتمام بالتراث الشعبي الذي يتكون من عادات الناس وتقاليدهم، وما يُعبرون عنه من آراء وأفكار يتناقلونها جيلًا بعد جيل، وهو استمرار للفولكلور الشعبي كالحكايات الشعبية، والأشعار والقصائد المتغنى بها، والقصص البطولية، والأساطير، ويشتمل على الفنون والحرف، وأنواع الرقص واللعب، والأغاني، والحكايات الشعرية للأطفال، والأمثال السائدة والألغاز، والاحتفالات والأعياد.