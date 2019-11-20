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أستون مارتن تكشف عن سعر أول سياراتها من فئة إس.يو.في

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:54 م
أستون مارتن
أستون مارتن
وكالات
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أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية أستون مارتن سعر أول سيارة تنتجها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) خلال مؤتمر في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، وفي مؤتمر متزامن في العاصمة الصينية بكين.

يذكر أن جسم السيارة "دي.بي.إكس" من فئة إس.يو.في مصنوع من الألومنيوم مع مصابيح بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي إل.إي.دي.

وقال أندي بالمر الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية في بيان "لا أستطيع أن أصف بالتحديد مدى سعادتي، وأهمية السيارة دي.بي.إكس لشركة أستون مارتن.. وأثناء تطويرها بشكل منفرد، فإن هذه السيارة الجميلة نقلت الشركة بالفعل إلى مناطق جديدة تماما، وفي اتجاهات طموحة".

تعمل السيارة دي.بي.إكس بمحرك تربو مزدوج سعة 4 لترات ويحتوي على 8 صمامات بقوة 542 حصان وعزم شدته 700 نيوتن لكل متر مكعب. كما تعمل السيارة بصندوق تروس آلي يتيح 9 سرعات. وتستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5ر4 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 291 كيلومتر في الساعة.

ويتم إنتاج السيارة في سان أتان بإمارة ويلز في بريطانية، ويبلغ سعرها 190 ألف دولار. ومن المتوقع بدء بيع السيارة في الربع الثاني من العام المقبل.

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