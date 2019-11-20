تدشين "مؤسسة لوتس عبدالكريم للثقافة والفنون.. الشموع" بحضور الباز وشهاب وفضل

دشنت الكاتبة الكبيرة لوتس عبد الكريم، مؤسسة "لوتس عبد الكريم للثقافة والفنون.. الشموع"، بحضور العديد من الشخصيات العامة بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور صلاح فضل الناقد الأدبي، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والسفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، والكاتب الصحفي صلاح دياب، والفنان التشكيلي عز الدين نجيب والكاتب مصطفى حجازى.



وشرح حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق أبعاد المؤسسة قائلا إن غرض الدكتورة لوتس عبد الكريم، إعادة إحياء الفنون من خلال مؤسستها، وستكون هناك مسابقات للفن التشكيلي وأخرى أدبية، وسيتم إشهار المؤسسة خلال ثلاثة أشهر، وسيكون الحاضرين هم مجلس أمناء المؤسسة.



وأضاف أن المؤسسة تعد أحد الحلول أمام المثقف والقارئ والفنان، مثل متحف آدم حنين، ومؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون المدشنين حديثًا، موضحًا أن الدكتورة لوتس عبد الكريم أجرت فيلا في المعادي لخدمة المشروع تتضمن قاعات للفنون والعرض، وورش تدريب، وأمسيات وندوات.



وأشار إلى أن المؤسسة ستضع خطة لاستقطاب الفنانين التشكيليين من خلال العروض.



ووقع الحاضرون على استمارة أمناء المؤسسة، إيذانا بالبدء في إطلاق المشروع.