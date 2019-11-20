السيطرة على حريق في مخزن أخشاب بالقناطر

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمخزن للأخشاب بعزبة شركس، التابعة للوحدة المحلية بشلقان بمركز القناطر، حيث اندلعت النيران على مساحة 300 متر بالمخزن، وأدت على الأخشاب المشونة دون خسائر بشرية أو إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب حريق في مخزن أخشاب بعزبة شركس بالقناطر الخيرية.



انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.



وتبين من المعاينة أن المخزن على مساحة 1400 مترا، وأن حريق شب في جزء يمثل 300 مترا من إجمالي المساحة، وجرى السيطرة عليه دون خسائر بشرية.



أخطرت النيابة فقررت طلب تحريات المباحث وندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الحريق.