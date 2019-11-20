أغرب إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

تقع أغلب النجمات ضحية للموضة، وهو ما يمنحهن لقب أغرب إطلالة خلال المهرجانات الفنية اللاتي يشاركن فيها.



وشهد مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، عددا من الإطلالات التي جاءت غريبة بعض الشيء إما لسبب الألوان أو تصميم الفساتين أو بسبب المبالغة في استخدام المواد اللامعة، كما حصدت بعض الإطلالات الأغرب بسبب قصة الفستان ونوعية الأقمشة المستخدمة فيه.



ومن النجمات اللاتي حصدت لقب أغرب إطلالة الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة تارا عماد، وسارة نخلة، ومي عمر، وغيرهن.



ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

