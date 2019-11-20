سما المصري: "زعلانين ليه؟ أنا كيوت أوي بالحجاب" (فيديو)

عبّرت الفنانة الاستعراضية سما المصري عن استيائها الشديد من الانتقادات التي تعرّضت لها بسبب ظهورها بالحجاب في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.



وقالت سما المصري، لـ«الدستور»: "ألبس حجاب ملبسش حجاب أنا حرة، أعمل اللي عاوزه محدش له عندي حاجة، وبعدين زعلانين ليه؟ ده أنا حتى حلوة وكيوت بالحجاب".



وأقيم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا بحضور عدد كبير من النحوم المصريين، وتم تكريم الفنانين منة شلبي وشريف عرفة والمخرج العالمي تيري جيليام والدورة الحالية تحمل أسم يوسف شريف رزق الله.